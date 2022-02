Lazio - Porto, il messaggio social di Conceicao: "Momento molto speciale" - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"O meu amigo Conceicao". Ancora una volta la Curva Nord ha reso omaggio a Sergio Conceicao che in biancoceleste ha regalato forti emozioni a tutto il popolo laziale. Il portoghese è tornato ieri sera all'Olimpico, questa volta da avversario come allenatore del Porto. I tifosi a fine partita lo hanno tributato con cori e applausi, lui ha risposto con una corsa fulminea sotto la curva e qualche lacrima che non è riuscito a trattenere. Oggi su Twitter il messaggio di ringraziamento a un popolo che lo ha fatto sentire sempre a casa: "Un momento molto speciale per me e anche per la mia famiglia. Sono stati anni d'oro a Roma, soprattutto grazie a voi laziali. Vedere il mio nome insieme a tanti grandi campioni è stato un altro punto culminante di questo viaggio in Italia e nella mia seconda casa".