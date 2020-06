Lazio, prima in Europa per rigori fischiati: la Serie A comanda la classifica

E' il campionato italiano quello in cui vengono assegnati più calci di rigori. Lo riporta uno studio del Cies, che evidenzia anche come la Lazio sia al primo posto di questa classifica. L'osservatorio del calcio ha preso in considerazione le prime cinque leghe europee, analizzando le ultime tre stagioni (anche se l'ultima è al momento incompleta). Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia: tra questi 5 campionati, è il nostro quello che ha il record di penalty (367). Segue la Ligue 1 (357 rigori), poi la Liga (346) ed infine Bundesliga e Premier (entrambe 247).

LA LAZIO: Al primo posto, tra i club, c'è la Lazio. Dal 2017 ad oggi i biancocelesti hanno ottenuto 31 calci di rigore, uno ogni 296'. Segue il Paris Saint-Germain. Tra le italiane c'è la Sampdoria (al terzo posto), la Juventus (al settimo posto), poi l'Inter (al decimo).