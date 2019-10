Lazio, prima in pantaloncini e poi in giacca e cravatta: gli scatti ufficiali

Non è iniziata veramente la stagione senza i suoi scatti ufficiali. Forse la classifica avrebbe da ridire in merito, ma in casa Lazio le foto di gruppo per presentare l'anno sportivo sono ormai una tradizione. Quindi tutti in posa: prima in divisa da gioco, con la prima maglia indosso ovviamente, poi in giacca e cravatta. Vicino a mister Inzaghi ci sono Lulic e Immobile, capitano e vice in biancoceleste, amici nella vita reale. Poi si scorgono alcuni discorsi tattici, scherzi tra Milinkovic e Marusic (anch'essi amiconi) e un Lazzari a cui questi colori calzano a pennello. Di seguito, ecco le migliori istantanee del pomeriggio. > CLICCA QUI PER GUARDARE LA PHOTOGALLERY <

