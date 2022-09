Lazio, Provedel è una certezza: Sarri si tiene stretto il suo muro

TUTTOmercatoWEB.com

Ivan Provedel si è preso la Lazio. Il portiere si è preso la maglia da titolare dopo la prima giornata e non ha più lasciato la porta biancoceleste. L'espulsione di Maximiano contro il Bologna ha lanciato l'ex Spezia che ha subito colto la palla al balzo. Sicuro in porta, bravo con i piedi e attento nelle uscite: il 28enne di Pordenone si sta rivelando un ottimo colpo effettuato in estate. La trattativa con lo Spezia è stata lunga e difficile, molto spesso si è arrivati vicino alla rottura, ma il ragazzo aveva le idee chiare: voleva solo la Lazio. Provedel ha sposato subito il progetto biancoceleste e voleva raggiungere Sarri. Il tecnico, dal canto suo, ha sempre e solo chiesto Ivan come rinforzo. Un acquisto che in questa prima fase del campionato sta facendo la differenza.

PARATUTTO - Interventi determinanti alla prima con il Bologna hanno tenuto in gara le aquile nel momento più difficile e come non sottolineare il riflesso sul colpo di testa di Dumfries che avrebbe potuto portare in vantaggio l'Inter. Riflessi e manone pronte a respingere gli attacchi avversari. Sabato contro il Napoli, però, l'estremo difensore si è superato sbarrando la strada ai partenopei che in alcuni tratti del match sono stati straripanti. Tiri che arrivavano da tutte le parti e che trovavano Provedel sempre pronto a dire di no. Kvara e Osimhen hanno dovuto fare i conti con le sue parate che hanno tenuto a galla la Lazio nelle fase più complicate della gara. in un momento fatto di dubbi, interrogativi e in cui la squadra ancora deve trovare il bandolo della matassa, Provedel è una delle certezze assolute.

TIFOSI - Ivan ha conquistato anche il popolo laziale. Le sue prestazioni maiuscole hanno scaldato gli spettatori dell'Olimpico che sabato sera hanno applaudito a lungo il portiere. Per l'estremo difensore, poi, c'è anche un coro che parte dalla canzone di Myss Keta ed Edoardo Vianello. "Che finimondo per un portiere biondo si chiama Provedel..." note e testo che si sente spesso a Ponte Milvio nei prepartita e sui social. Anche Patric dopo la gara con il Napoli ha fatto i complimenti all'ex Spezia per la velocità con cui si è inserito nell'ambiente Lazio. Per indossare la maglia con l'aquila sul petto Provedel ha detto no anche al Napoli, squadra che sabato, forse, ha masticato amaro vista la sua prestazione. Sarri, la Lazio e i tifosi se lo tengono stretto.

Pubblicato il 5/09