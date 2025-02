Lazio | Provedel, riflessioni tra presente e futuro: a fine stagione sarà addio?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Salvo clamorosi ribaltoni, contro il Venezia si concretizzerà una svolta annunciata: tocca a Mandas, con Provedel - deluso dalla scelta - in panchina. Secondo quanto riporta anche Repubblica, sembra che l'orientamento di Baroni sia dare fiducia al giovane portiere greco per alcune gare consecutive, quindi dovrebbe giocare lui anche martedì in Coppa Italia al Meazza contro l'Inter. Una decisione certamente non facile quella di cambiare il portiere proprio nel momento cruciale della stagione, anche perché Provedel è molto stimato dai compagni, è uno dei leader del gruppo e non ha commesso errori gravissimi. Ma il rendimento di Ivan in questa stagione non è altezza delle precedenti, quindi si è arrivati alla svolta. Visto il suo spessore professionale e umano, l'estremo difensore saprà dare i giusti consigli al collega, e a fine stagione incontrerà la società per parlare del futuro. Le variabili sono ancora molte e tanti sono anche gli impegni della Lazio tra campionato e coppe. Tuttavia, se l'intenzione del club resterà quella di puntare su Mandas, l'ipotesi del divorzio prenderebbe quota.

