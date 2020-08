Lazio, Pulcini: "Reina è straordinario. Il suo carattere farà bene alla squadra" - VIDEO

Pepe Reina ha svolto le visite mediche di rito in Paideia prima di iniziare la sua nuova avventura alla Lazio. Il portiere è sttao protagonista di un siparietto divertente con il medico Ivo Pulcini, proprietario della Vespa originale di Vacanze Romane. Il dottore ha raccontato di come questa due ruote le sia stata donata da un uomo del cinema e alcuni aneddoti legati al ciclomotore. Ai cronisti presenti, compreso quello de Lalaziosiamonoi.it, Pulcini ha poi parlato delle condizioni fisiche di Reina, elogiandolo anche per il suo temperamento. Ecco le sue parole: "Ho voluto fare un augurio a Pepe Reina che ha un carattere meraviglioso e ha anche cinque bambini. Spero che la Vespa di Vacanze Romane porti fortuna a lui e alla Lazio. La sua esperienza sia una vera vacanza, si diverte gioca e vince. Reina? Un atleta straordinario. Tifavo per Marchetti perché era il numero uno fisicamente, ma lui è un degno successore. Ha fatto i test previsti dalla legge per l'idoneità sportiva. Lui già aveva fatto dei test ieri a Milano, qui li ha ripetuti perché la responsabilità è la mia.Giocatore da primissima squadra. Il suo carattere farà la differenza e aiutare gli altri ad avere più ottimismo e coraggio. Farà un po' come Ciro Immobile che è un trascinatore di gioia e allegria. Reina è professionale ed è un professionista".

