Lazio, quando la rimonta è di casa: la 'banda Inzaghi' meglio di Barça e Real

Se siglare gol all’ultimo minuto è diventata una consuetudine in casa Lazio, altrettanto lo è la rimonta. L’armata di Inzaghi è stata capace, in tante occasioni, di rimettere la partita sui giusti binari dopo un inizio in salita. Lazio Page, sul proprio profilo Twitter, sottolinea questo dato importante: i biancocelesti hanno saputo riprendere la gara sei volte su sette (86%), recuperando al momentaneo svantaggio. In Europa, solamente Liverpool (4/4) e Juventus (3/3) hanno fatto meglio (100%). La compagine capitolina, in ambito europeo, si piazza sopra a Real Madrid, Valencia, Barcellona, Lipsia, Inter e Dortmund.

