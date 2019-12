Lazio, quanto crei! Tre biancocelesti in una speciale top 5 della Serie A

È una Lazio spettacolo, come quella di due anni fa. E già eguagliarla sarebbe un record, visto che nel 2017/18 la squadra di Inzaghi realizzò il maggior numero di punti (72, come nel 99/2000), di gol segnati (89) e di vittorie (21) della propria storia in Serie A. La nuova versione dei biancocelesti - che, rispetto alla sopracitata, ha perso Felipe Anderson e guadagnato Correa - ci sta già andando molto vicino. La Lazio in questo momento dispone del capocannoniere del campionato (Immobile, 17 reti) e del top assist-men (Luis Alberto, 11 assist), risultando il secondo miglior attacco in Italia dopo quello dell'Atalanta (36 a 37 il totale). Dati e numeri che sono conseguenza di una produzione offensiva di altissimo livello. Lo dimostra un'altra statistica, quella dei tiri effettuati in queste prime 15 giornate. La naturale messa per iscritto della qualità in fase d'attacco dei biancocelesti, che si piazzano al terzo posto di squadra in questa speciale graduatoria. Sono 197 i tiri totali, 120 quelli in porta. Solo Napoli (che avendo giocato l'anticipo ha però una partita in più, ndr) e Atalanta hanno fatto meglio rispettivamente con 200-100 e 228-131. Il dato assume - se possibile - maggiore importanza dal punto di vista individuale. Immobile è infatti il calciatore che ha tirato di più in questa Serie A (47), seguito da Ronaldo (46), Correa (40), Gomez (39) e Luis Alberto (37). Tre “Inzaghiani” in top 5, un chiaro sintomo di come questa Lazio stia assumendo i tratti di quella spettacolare ammirata due stagioni fa.

