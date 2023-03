Lazio, Ravanelli torna sull'autogol di Negro: "Nesta incredibile, ma nei derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono passati anni dal tragico 17 dicembre 2000, quando la Roma battè la Lazio per 1-0 con un autogol di Paolo Negro. Per anni il difensore biancoceleste è stato protagonista di un'ondata di sfottò e critiche negative, "reo" di aver consegnato in mano la vittoria del derby ai per sempre avversari. Su questo fatto è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. il suo ex compagno, Fabrizio Ravanelli che così ha spiegato cosa provò Paolo: «Sono cose che capitano. Bisogna sdrammatizzare. Nesta era un difensore incredibile, ma i derby li sbagliava spesso. Anche Totti e De Rossi non sempre hanno fatto bene. Con Negro abbiamo sempre provato a sorridere degli errori. Sennò diventano fardelli insostenibili».

COME SI VIVE UN DERBY - Chiamato poi a rispondere se mai avesse vissuto male una stracittadina, Ravanelli ha sottolineato: «Difficile non farlo. Il derby è molto sentito, i giocatori lo percepiscono. Un errore, che sia semplice sfortuna o che sia negligenza, ferisce un popolo intero. I tifosi avversari, comprensibilmente, mettono anche il dito nella piaga. Per questo bisogna provare ad andare avanti, senza perdere la serenità».