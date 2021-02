Lazio, Reina difende Nadal nonostante la sconfitta: “Il miglior sportivo spagnolo della storia”

Nei quarti di finale dell'Australian Open, Stefano Tsitsipas compie l'impresa battendo Rafael Nadal e conquistando la semifinale in cui se la vedrà con Medvedev. Una vittoria storica per il tennista greco che, insieme a Federer e Fognini, è stato l'unico in grado di rimontare due set al rivale spagnolo. Pepe Reina, connazionale e amico di Nadal, lo ha esaltato nonostante la sconfitta sul suo profilo Twitter: "Oggi più che mai, Rafa Nadal è il miglior sportivo spagnolo di tutti i tempi. Solo ammirazione per te, soprattutto quando si perde". Questo il bellissimo messaggio dell'estremo difensore della Lazio.