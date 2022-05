Lazio, Reina: "Leiva nella mia Top 11, è una leggenda!". Sorprende la scelta sul tecnico...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Nel numero di Lazio Style Magazine attualmente in edicola, presente la Top 11 di Pepe Reina. Il portiere, tra i compagni con cui ha condiviso lo spogliatoio a Roma, ha inserito Lucas Leiva: "Dieci anni al Liverpool non li fanno in tanti. Parliamo di un calciatore vero, che ha lavorato duramente per conquistarsi un posto nei Reds e che dopo è diventato una leggenda. In più, è anche mio amico (ride, ndr)".

Poi il giocatore della Lazio si è espresso sugli altri 10, nonostante sia "praticamente impossibile, ce ne sono davvero troppi". In porta non ha messo se stesso, bensì Casillas, con cui ha festeggiato i successi con la Spagna. Linea a tre super solida: Sergio Ramos - Pujol - Koulibaly. E poi il centrocampo a cinque composto da Gerrard e Iniesta sulla fascia, Xabi Alonso e Xavi (oltre a Leiva) al centro. Infine Torres e Villa a formare la coppia d'attaccanti. Sorprende, ma non troppo, la scelta sull'allenatore: "Gattuso. Tatticamente è molto preparato, ma per me la gestione umana viene prima di tutto. Rino mi ha subito colpito come persona. Come secondo nome invece dico Aragones".

Infine, Reina ha chiesto scusa a tutti gli esclusi, con qualche menzione speciale: "Non me ne vogliano, gli chiedo scusa (ride, ndr). Mi è dispiaciuto non inserire Carragher, Marcherano, Busquets, David Silva, Mertens, Lewandowski e soprattutto Immobile".

TORNA ALLA HOMEPAGE