Lazio, ricordi Nuno Tavares? Un club italiano ha chiesto informazioni all’Arsenal

Nuno Tavares può sbarcare presto in Serie A. Non alla Lazio, che aveva messo nel mirino il calciatore sia nell'estate del 2021 che a gennaio 2022, bensì all'Atalanta. Gasperini ha richiesto espressamente un esterno sinistro e la dirigenza nerazzurra si è mossa subito per il laterale dell'Arsenal. Come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Dea fa sul serio per il 22enne portoghese. Il giocatore ha aperto alla partenza è il club bergamasco in fase avanzata per il prestito del ragazzo.