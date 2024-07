Lazio, ricordi Pavlovic? Adesso è un obiettivo del Milan per la difesa

TUTTOmercatoWEB.com

Strahinja Pavlovic non è un nome nuovo ai tifosi della Lazio. Nel 2019 era ormai a tutti gli effetti un difensore biancoceleste dopo l'affare concluso con il Salisburgo. Le visite mediche non superate, però, avevano frenato e fermato definitivamente la buona riuscita del trasferimento. L'anno dopo è stato acquistato dal Monaco, per poi girarsi il Belgio e la Svizzera in prestito. Oggi, tornato in Austria al Salisburgo, è uno dei punti fermi della difesa. Per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo Milan di Fonseca l'avrebbe messo nel mirino per il futuro. Dopo cinque anni, infatti, il classe 2001 potrebbe finalmente sbarcare in Italia a titolo definitivo, anche se con la maglia rossonera e non con l'aquila sul petto.