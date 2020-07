Lazio, ridotta la squalifica di Patric: lo spagnolo ci sarà con il Cagliari

Il morso a Giulio Donati del Lecce era costato a Patric quattro giornate di squalifica. Lo spagnolo sarebbe dovuto rimanere ai box fino alla sfida contro il Cagliari, tornando a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta di Verona contro l'Hellas. Tuttavia, la Lazio, che aveva immediatamente deciso di presentare ricorso una volta appresa la decisione del Giudice Sportivo, ha ottenuto una riduzione della sanzione. Non sono più quattro, bensì tre le giornate di squalifica. Patric, che ha saltato sia il match con il Sassuolo che quello con l'Udinese, e che non sarà in campo all'Allianz con la Juventus, sarà invece regolarmente convocato dal tecnico già per la gara casalinga contro la squadra di Zenga. Di seguito, il comunicato, pubblicato sul sito della Figc, con cui si rende nota la nuova decisione: "La Corte Sportiva D'Appello presieduta da Piero Sandulli ha parzialmente accolto il ricorso della Lazio avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate e l'ammenda di 10mila euro comminate al calciatore Gabarron Gil Patricio in seguito all'espulsione rimediata in occasione della gara di campionato con il Lecce dello scorso 7 luglio. La Corte ha rideterminato la sanzione nella squalifica di 3 giornate e nell'ammenda di 20mila euro".

Pubblicato il 16/07 alle 17.25