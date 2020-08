Lazio, rimborso degli abbonamenti: prorogata la data di utilizzo del voucher

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, IL RITIRO DI AURONZO A PORTE APERTE: ARRIVA LA DECISIONE DELLA REGIONE Adesso è ufficiale. I tifosi della Lazio che raggiungeranno il ritiro di Auronzo di Cadore dal 23 agosto al 4 settembre potranno assistere sia agli allenamenti che alle partite della squadra. Nella giornata di ieri è arrivata la delibera da parte della Regione... Adesso è ufficiale. I tifosi della Lazio che raggiungeranno il ritiro di Auronzo di Cadore dal 23 agosto al 4 settembre potranno assistere sia agli allenamenti che alle partite della squadra. Nella giornata di ieri è arrivata la delibera da parte della Regione... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, SI RIAPRE LA STRADA CHE PORTA A KUMBULLA: LA SITUAZIONE L'Inter non ha mai formalizzato la sua offerta al Verona e ora ha virato su Milenkovic, la Lazio ora punta a strappare il sì di Setti. L'Inter non ha mai formalizzato la sua offerta al Verona e ora ha virato su Milenkovic, la Lazio ora punta a strappare il sì di Setti. VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALL'INGHILTERRA: "BIANCOCELESTI FORTI SU ORIGI" La Lazio si fionda sul mercato, c'è da smaltire la delusione per il tradimento di David Silva. I rumors si susseguono, si accavallano, difficile distinguere vere trattative e voci che alla fine rimangono tali. Dall'Inghilterra, però, va registrato... La Lazio si fionda sul mercato, c'è da smaltire la delusione per il tradimento di David Silva. I rumors si susseguono, si accavallano, difficile distinguere vere trattative e voci che alla fine rimangono tali. Dall'Inghilterra, però, va registrato...