Lazio, Rocchi e Morace insieme in campo: "Veneziani doc" - FOTO

Tommaso Rocchi e Carolina Morace hanno molto in comune: entrambi veneziani, hanno vestito la maglia della Lazio essendo degli ottimi attaccanti con il fiuto del gol. Ora tutt'e due allenano un gruppo biancoceleste (la coach la Lazio Women, mentre il mister l'U18). oggi entrambi si sono ritrovati in campo e hanno deciso di scattare una foto insieme. L'ex calciatrice ha deciso di postarla su Instagram scrivendo: "Non solo stesso ruolo e stessa attitudine al goal ma anche veneziani doc!!!".