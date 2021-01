Lazio - Roma, derby senza tifosi ma con le coreografie

Un derby storico, a modo suo, in ogni caso. Lazio-Roma si giocherà senza tifosi, ma la Lazio cercherà comunque di organizzare un pre-partita diverso per questa gara, per rendere meno amaro il contesto. Stando a quanto scrive la consueta rassegna stampa di Radiosei, oltre alle esibizioni del violinista Andrea Casta e del chitarrista Jacopo Mastrangelo, ci sarà un gioco di luci e proiezioni di immagini fra le quali anche l'aquila Olympia. Inoltre in Tevere verrà esposto uno striscione lungo 120 metri e alto 13,5 metri con la scritta S.S. Lazio 1900, per rimarcare le origini e la storia del primo club della capitale. Inoltre una piccola speranza anche per le coreografie in entrambe le curve. A decidere sarà il GOS.

Pubblicato il 13/01

