Lazio - Roma, euforia biancoceleste: la festa della Teramo laziale - FOTO

Giornata di gioia per la Lazio. Il derby dominato ha riacceso un forte entusiasmo intorno alla squadra biancoceleste e scatenato anche la fantasia dei suoi tifosi. La Teramo laziale ha preparato in mattinata uno striscione ad hoc: "Lazio - Roma 3-0... Asfaltati". Non c'è altro da aggiungere.

