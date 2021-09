Lazio – Roma, Garcia: “Derby? Non si può spiegare, bisogna viverlo”

RASSEGNA STAMPA - Nella Capitale si respira aria di derby già da qualche giorno ma più passano le ore più il grande giorno si avvicina e il clima si fa sempre più incandescente. Lo sa bene Rudi Garcia che lo ha vissuto in prima persona .L'ex tecnico giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito sulle pagine odierne de Il Messaggero: “Derby? Non si può spiegare, bisogna viverlo. È qualcosa di speciale, di unico. Io di derby ne ho giocati altrove ma a Roma, disputarlo nello stadio che ospita entrambe le squadre, è fantastico… E poi in città non puoi camminare e non sentire che l'aria è diversa”

SARRI E MOURINHO – “Mourinho? La storia parla per lui. Ha iniziato bene. L'unica cosa è capire come concilierà campionato e Conference League. Come manifestazione non mi convince. Sarri? Gli va dato un po' di tempo. Per un allenatore, è più difficile affrontare a livello tattico una squadra allenata da Mourinho o Sarri? Difficile da dire. Molto dipende dalle rose che hanno a disposizione. I calciatori fanno sempre la differenza. Sono due grandi allenatori che lotteranno per arrivare in Champions. Il risultato di domani è importante soprattutto per la classifica. Quest' anno c'è una concorrenza pazzesca in serie A. Sono proprio curioso di vedere chi tra le prime 6 rimarrà fuori dai 4 posti Champions"

