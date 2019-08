Lazio - Roma, i convocati di Fonseca: prima di Smalling, c'è Schick

Domenica sera, alle ore 18:00, andrà in scena l’attesissimo derby tra Roma e Lazio. Come comunicato dal club giallorosso, ecco la lista dei convocati di Fonseca in occasione del match, che vede presente anche il neo acquisto Smalling, oltre che Schick (vicino al Lipsia):

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Zappacosta, Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Ünder, Antonucci, Kluivert