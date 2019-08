Lazio - Roma, i giallorossi perdono Perotti: l'argentino starà fuori 2 mesi

Si era fermato nell'ultimo allenamento pre-Genoa, generando subito apprensione in casa Roma. Ora la conferma: Diego Perotti salterà il derby contro la Lazio della prossima settimana. Il suo infortunio, infatti, si è rivelato più grave del previsto. Come riporta il sito ufficiale del club giallorosso, gli esami effettuati sull'argentino hanno evidenziato una lesione miotendinea al retto femorale della gamba sinistra. Tempo di recupero stimato: tra i 45 e i 60 giorni. Non solo per il derby quindi, la Roma perderà una pedina importante come Perotti per almeno un mese e mezzo.

