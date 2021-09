Lazio - Roma, la gioia di Luiz Felipe: "Grande vittoria di squadra" - FOTO

Una vittoria strameritata quella della Lazio che ha battuto la Roma imponendosi per 3-2. La squadra di Sarri è tornata a vincere dopo due pareggi consecutivi e non c'è modo migliore che farlo in un derby. Al termine della gara i calciatori hanno festeggiato insieme a tifosi, finalmente presenti sugli spalti, e poi sui social. "Grande vittoria di squadra", questo il post pubblicato da Luiz Felipe su Instagram.

