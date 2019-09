Lazio - Roma, la squadra di Inzaghi ha un primato: ecco quale è

LAZIO-ROMA, STATISTICHE - Anche con la Roma sarà con tutta probabilità la stessa Lazio vista a Genova contro la Sampdoria, forse l’unico cambio riguarderà il ruolo di regista davanti alla difesa che verrà coperto da Leiva e non da Parolo. L’undici di partenza di Inzaghi però è consolidato e lo stile di gioco rimarrà quello visto al Ferraris. L’arma in più della Lazio può essere il contropiede, la velocità nel fraseggio per andare a calciare in porta. D’altronde, come si legge sul Corriere dello Sport online, i biancocelesti hanno un record raccolto nella prima giornata che nessun altro può vantare in Serie A: hanno effettuato 13 tiri dall’interno dell’area di rigore, nessuno ha fatto meglio. È una Lazio da sfondamento che vorrà ripetersi anche contro la Roma, approfittando magari delle difficoltà della linea difensiva giallorosso palesate nella gara interna con il Genoa. Contropiede, rapidità e presenza in area, eccola la strategia.

