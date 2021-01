Lazio - Roma, Lazzari è l'MVP. Il club lo omaggia: "Dove tutto ha avuto inizio" - FOTO

Questa volta è stato quantomai complicato decidere chi fosse stato il migliore in campo nel derby della Capitale, ma alla fine Manuel Lazzari si è laureato MVP. I risultati sono stati pubblicati proprio in questi minuti sui canali ufficiali della Lazio: il 62% dei tifosi ha fatto ricadere il proprio voto sull'esterno ex Spal. Al secondo posto si è piazzato Luis Alberto con il 25% delle preferenze, davanti a Ciro Immobile (11%) e Radu (1,2%). Il club, condivisa la classifica, ha aggiunto: "Dove tutto ha avuto inizio".

✨ Dove tutto ha avuto inizio...

Manuel Lazzari è il vostro MVP!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/AKkhpHqAwv — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 17, 2021

