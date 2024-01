Lazio, Romagnoli a LSC: "Ho avuto la risposta che cercavo. Taty? Speriamo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alessio Romagnoli, intervenuto a Lazio Style Channel, ha commentato così la prestazione di oggi della squadra: "Se è arrivata la risposta che chiedevo? Si, abbiamo fatto una buona partita sia nella fase di possesso sia di non possesso. Dispiace perché potevamo e dovevamo fare gol e portarla a casa, abbiamo avuto diverse occasioni. È un punto che ci va stretto, ma dobbiamo prenderlo. Abbiamo giocato molto bene in fase difensiva, abbiamo concesso pochissimo a loro. Comunque il Napoli, anche se non è più quello dello scorso anno, è una squadra fortissima e ha giocatori di qualità e veramente forti. Dispiace per il risultato perché era uno scontro diretto, era fondamentale per la Champions. Però siamo li dai. In cosa siamo cresciuti? Credo nella consapevolezza. Veniamo da un periodo positivo, tranne in Supercoppa dove abbiamo stoppato completamente noi, però abbiamo fatto bene le ultime partite. Dobbiamo avere la consapevolezza di poter continuare e fare meglio".

"Dobbiamo avere tutti quanti quel pizzico in più di cattiveria e furbizia che magari in qualche momento durante l’anno ci è mancato. Serve sempre, i giocatori d’attacco sono quelli che devono inventare. Taty? Speriamo che domenica prossima ne farà uno ancora più bello".

