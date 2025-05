Lazio, Rovella presente allo Sportitalia Village: il motivo - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Terminato il campionato, Nicolò Rovella ha fatto visita allo Sportitalia Village per scendere in campo per Fily. L'evento di beneficienza 'InsiemeperFily' si tratta di un'occasione per sostenere la ricerca sull'osteosarcoma, con un assegno di 8mila euro che sarà devoluto all'Istituto Nazionale Tumori. Queste le parole del centrocampista della Lazio durante la serata: "Vi ringrazio per avermi invitato, è bello avere tanta gente qua. Spero sia una bella serata e che vi divertiate".

