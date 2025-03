Lazio, Rovella ti difende con le unghie e con i denti: l'episodio contro il Milan - FOTO

Nicolò Rovella ha scalato posizioni nel cuore dei tifosi biancocelesti, non solo in campo. L'ex Juventus si è conquistato l'amore della sua gente a suon di dichiarazioni e prestazioni. Un amore corrisposto, non ha mai nascosto di voler rimanere a Roma a lungo, se non per tutta la carriera.

In amore si combatte, come si fosse in guerra. In campo è battaglia e il risultato si raggiunge lottando con le unghie e con i denti, fino alla fine. Contro il Milan i tre punti sono arrivati proprio alla fine, grazie al rigore procurato da Isaksen e trasformato da Pedro. I rossoneri hanno cercato di destabilizzare l'ex blaugrana, ma un campione del suo calibro certe cose non lo scalfiscono.

Anche Rovella ha contribuito nella realizzazione del rigore, allontanando chiunque volesse avvicinarsi al dischetto per compromettere la battuta o per rovinare la zolla. Il frame che ritrae il centrocampista della Lazio intento a proteggere il dischetto del rigore è andato virale sui social, ed è normale. In campo nessuno ti difende se non lo fai tu, e Rovella ha difeso i suoi colori. Quelli dell'amore corrisposto.