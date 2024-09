Lazio, Sabatini: "Dia un purosangue. Greenwood? Non farei un dramma"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua sulla squadra di Baroni dopo il pareggio col Milan nella terza giornata di campionato. Le sue parole: “Dia ha fatto il suo mestiere, può giocare in coppia con Castellanos perché non hanno caratteristiche sovrapponibili. Lo strappo di Dia che anticipa il difensore, quello è il mestiere degli attaccanti purosangue. Hanno fatto un buon lavoro con lui. Tchaouna era da prendere a sberle, non si gioca così in campo. Deve lavorare sulle sue qualità, la sua migliore è la velocità. Tavares merita un capitolo a parte, rulla la sua fascia. È incredibile".

"Uno come Cataldi in un reparto lo terrei sempre. Castrovilli è il primo punto interrogativo, quando starà bene gli andrà ritagliato un ruolo. Io lo vedo un giocatore universale, può essere un centrocampista aggiunto negli ultimi venti metri o nella metà campo. Come play? Certo che può, credo che Baroni lo stia già pensando".

"Dia? Lo conosco, è un giocatore forte. Lui la forza la trova come nessuno, sa sempre dov’è rispetto alla porta. Le sue qualità tecniche sono sostenute anche dalla velocità".

"Dele-Bashiru, cosa può aggiungere? Corsa, è indubbiamente così. Ci mette anche soluzioni individuali, il dribbling che è lo strumento più immediato. La superiorità numerica transitoria è fondamentale nel calcio, lui questa la sa far bene. Meglio di lui la può fare Castrovilli, ma vediamo. Questo ragazzo deve entrare e capire i meccanismi del nostro calcio che non sono semplici e sconosciuti altrove. Tutti si devono adeguare e lui è uno di quelli. Greenwood? Io non ne vivrei un dramma per questa cosa".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE