Lazio, sale la striscia di imbattibilità in trasferta: eguagliato il record dell’era Lotito

Il successo di questo pomeriggio, ottenuto dalla Lazio contro il Genoa, non è solamente la ventesima partita senza sconfitte, ma anche il nono risultato positivo di fila in trasferta. Come riporta Lazio Page sul proprio profilo Twitter, è salita la striscia di imbattibilità dei biancocelesti lontano dall'Olimpico. Eguagliato, dunque, il primato dell'era Lotito, raggiunto sia nel 2015/16 che nel 2006/7. Quella di quest'anno, però, maturata con sette vittorie e due pareggi, è la striscia con più punti (tre vittorie e sei pareggi del 2015/16, cinque vittorie e quattro pareggi nel 2006/7).

