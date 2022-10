Lazio - Salernitana, Milinkovic e il rischio squalifica: la richiesta dei tifosi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

"Faccio sempre malvolentieri scelte legate alle prossime partite in questi casi. Mi è sempre andata male. Quando l'ho fatta è successa una cosa che mi ha cambiato tutti i piani, quindi vado dritto". Così Sarri si era espresso alla vigilia della partita contro il Midtjylland sulla situazione di Milinkovic-Savic, entrato in diffida durante Atalanta-Lazio e, di conseguenza, a rischio squalifica per il derby. Il tecnico toscano ragiona di partita in partita, non vuole fare troppi passi avanti e tutto lascia pensare che, nella sfida dell'Olimpico di domani, contro la Salernitana, il centrocampista serbo scenderà in campo da titolare. Una decisione, però, non condivisa da gran parte dell'ambiente Lazio che in questi giorni si è riversato su ogni mezzo di comunicazione, dai social alle radio, per esprimere il proprio dissenso sulla titolarità di Milinkovic. Il derby è la partita dell'anno, quella sfida che i tifosi di entrambe le squadre aspettano per mesi e il rischio di perdere il Sergente, dopo l'infortunio di Immobile, terrorizza la sponda biancoceleste del Tevere. La partita contro i granata, secondo molti, è alla portata di una Lazio priva dei suoi due giocatori principali, per questo rappresenterebbe l'occasione perfetta per non correre pericoli e far partire Milinkovic, almeno, dalla panchina. Sarri, però, calcoli non ne vuole fare, su questo è stato chiaro. Oggi andrà in scena la seduta di rifinitura a Formello, il centrocampista sarà un osservato speciale durante le prove tattiche, il tecnico toscano, in base alle sue condizioni, farà la sua scelta. Siamo davanti a una situazione quasi illogica: i tifosi della Lazio non vogliono Milinkovic-Savic in campo.