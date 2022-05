Lazio - Sampdoria, il cuore dell'Olimpico si accende: i tifosi sono pronti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Sarà un sabato sera incandescente anche se le condizioni climatiche non rispecchiano l'aria in città. Domani, sotto la pioggia, le luci dello Stadio Olimpico di Roma saranno proiettate su uno degli ultimi spettacoli di stagione: Lazio - Sampdoria. La squadra di Maurizio Sarri trepida, non attende altro che scendere sul campo, la corsa all'Europa sta per terminare e c'è un grande obiettivo da non bruciare. La Lazio si sa, con la propria gente riesce a dare quel colore in più alle partite. I tifosi sono la macchina motrice delle grandi emozioni e i biancocelesti non attendono altro che farsi trascinare dai loro sostenitori. Proprio in virtù della partita di domani c'è un grande pubblico ad accogliere la Lazio. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, a solo un giorno di distanza sono ben 29.200 i tagliandi staccati. La vendita proseguirà fino alla giornata di domani. Il cuore dell'Olimpico domani pulserà incessantemente, la spinta, i cori e l'emozioni saranno a mille. La Lazio conta sulla propria gente, l'Europa è lì e bisognerà essere in grado di strappare il pass per continuare a sognare.

Pubblicato il 6/05