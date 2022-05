Lazio - Sampdoria, l’Olimpico è biancoceleste: il dato sui biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Tra poche ore andrà in scena la prima delle tre finali che i ragazzi di Sarri disputeranno. Ad attenderli ci sarà la Sampdoria, sarà una sfida intensa in cui le squadre si affronteranno a viso aperto senza risparmiarsi. La Lazio dovrà portare in campo la migliore versione di sé per poter fare un ulteriore passo verso l’obiettivo prefissato. A dargli man forte sarà il popolo biancoceleste che, mai come in questo momento, ha capito di doversi stringere attorno alla squadra e accantonare tutto il resto. L’ennesima prova d’amore. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, saranno 32.500 i laziali che questa sera popoleranno gli spalti dello stadio. Trentaduemila e cinquecento voci che inciteranno le aquile a volare verso l’Europa.

