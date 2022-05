Immobile, prosegue la corsa ai record: con la Samp vuole l'aggancio a Batistuta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La notte di Lazio - Sampdoria mescola traguardi e primati, calcio e mercato, ma soprattutto storie di bomber. Ciro Immobile punta la gara per avvicinare i biancocelesti alla sesta Europa di fila e per ipotecare lo scettro di capocannoniere. D'altronde, ormai domina la classifica marcatori praticamente indisturbato (più 4gol su Vlahovic, 27 contro 23). Davanti a sé troverà Ciccio Caputo, papabile suo vice per il prossimo anno, oltre a Quagliarella, insieme a Ciro il più prolifico bomber in attività, 182 reti contro 180.

Con la Sampdoria Immobile ha un conto apertissimo, avendola colpita 14 volte in carriera. Lo stesso score, riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo vanta contro il Genoa in Serie A. Sono le squadre che ha bersagliato di più. Anche la corsa ai record prosegue: oggi il bomber della Lazio si trova a meno un gol da Batistuta, al 12° posto dei migliori marcatori all-time in campionato. I blucerchiati, inoltre, rievocano gol multipli. Nella sfida del 18 gennaio 2020, ad esempio, Ciro segnò due reti su rigore, in carriera ci è riuscito in tre occasioni.

Lazio - Sampdoria metterà di fronte Immobile e Caputo, quest'ultimo spesso ha fatto dannare i biancocelesti. Nelle prime cinque sfide contro la Lazio ha preso parte a quattro gol (3 reti e un assist), ma nelle ultime due non ha segnato né servito assist. Era stato indicato da Sarri come vice Ciro, ma non poteva trasferirsi avendo già giocato con il Sassuolo prima di firmare con la Sampdoria. In estate sarà libero di cambiar squadra: Mau ci punterebbe nonostante l'età. Ha caratteristiche simili al "collega" Immobile e potrebbe accettare lunghe panchine. Ma prima di averlo (forse) come compagno di squadra, Immobile vuole batterlo.

