Lazio, Sarri concede due giorni liberi: il weekend di Luis Alberto, Zaccagni e Hysaj - FOTO

Due giorni di riposo. Il tecnico Maurizio Sarri ha concesso un weekend tutto libero alla Lazio. I giocatori dopo le ultime doppie sedute di allenamento effettuate in settimana hanno avuto il via libera dal Comandante per godersi due giorni prima di ripartire in ottica Fiorentina. Tra i giocatori più social spunta Luis Alberto che insieme alla sua Patricia ha postato una serie di scatti sul proprio Instagram per riprendere lo splendido sabato pomeriggio passato al centro di Roma. Nel tour del Mago è stata fatta sosta anche a Fontana di Trevi. Tornato nella regione di appartenenza è Mattia Zaccagni che insieme alla sua fidanzata Chiara Nasti si sta godendo un fine settimana tutto in famiglia a Bellaria-Igea Marina, in Emilia Romagna. Pranzo in agriturismo per Hysaj che insieme alla compagna Fiorenza, amici e famiglia, il difensore della Lazio ha passato un piacevole sabato pomeriggio. Di seguito tutti gli scatti dei giocatori.