Lazio - Sarri, l'incontro a Formello: i retroscena e il prossimo colloquio in programma

È andato in scena ieri a Formello il primo incontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Il colloquio è andato bene: i due hanno parlato di situazioni tecniche e dei ritocchi da fare alla squadra. La sensazione, divenuta praticamente una certezza, riporta alfredopedullà.com, è che entrambi si siano lasciati con la voglia di approfondire. Non poteva arrivare la fumata bianca, ma nel giro di 48 ore la situazione potrebbe essere inevitabilmente più chiara. La Lazio non sta pensando che a Sarri, l'allenatore ha aperto completamente. Ma serve altro. Il primo colloquio è servito per trovare una sorta di via di mezzo tra la politica aziendale a cui è molto affezionato il presidente biancoceleste e i trofei in bacheca. Sarri avrebbe fatto specifiche richieste sui ruoli da coprire, prioritarie rispetto a quelle economiche.

PROSSIMI PASSI - Nella giornata di oggi potrebbe andare in scena un incontro, o colloquio telefonico, con l'agente di Sarri, Ramadani. Nel frattempo, le due parti matureranno le rispettive convinzioni dopo ciò che è stato detto nel confronto di ieri sera. La dirigenza sa che passare dall'ex Juventus a un altro allenatore sarebbe una forte delusione per la tifoseria. Sarri ha dato disponibilità, ma per fare un passo in più occorre qualche altra rassicurazione. Una certezza: si va avanti, si prosegue nella trattativa. Con la consapevolezza che non possono trascorrere più di 48 ore per entrare nella fase decisiva.

