Lazio, Sarri su Luis Alberto: "L'ho sostituito per due motivi"

Maurizio Sarri analizza la prestazione di Luis Alberto. Al termine di Lazio-Salernitana, il tecnico biancoceleste ha commentato ciò che è successo sul terreno di gioco dell'Olimpico concentrandosi in modo particolare sul suo fantasista spagnolo, autore dell'assist per il vantaggio di Zaccagni e sostituito nella ripresa da Milinkovic. Di seguito le considerazioni del Comandante: "Luis Alberto viene da un periodo in cui ha fatto meno allenamenti, qualcuno in sofferenza. Ho visto che dopo 50/55 ha cominciato a perdere qualche palla di troppo, come se si fosse stancato. L’ingresso di un giocatore dalle potenzialità offensiva come Milinkovic ci poteva garantire qualcosa in più, ma ormai s’era persa la crocca".