Lazio, Sarri su Vecino: "Ho visto la società molto decisa. Per rimarginare..."

Dopo il triplice fischio della partita tra Lazio e Genoa, vinta dai biancocelesti per 1-0 grazie alla rete di Guendouzi, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Tra gli argomenti trattati il tecnico ha parlato anche della situazione inerente Vecino, escluso dai convocati di questa sera per motivi disciplinari: "Non c’è niente da chiarire, vicenda di spogliatoio neanche tra le più clamorose ma la società, d’accordo con me, ha deciso per questa soluzione. Ne riparleremo tra qualche giorno, per ora la situazione è questa”.

L'allenatore biancoceleste ha parlato della questione Vecino anche in conferenza stampa sottolineando la decisione della dirigenza e sottolineando l'eventuali possibilità di rimarginare la spaccatura: "Vecino è un normale episodio da spogliatoio, neanche clamoroso. La società ha preso una decisione e io ero d'accordo. Non so se ci sarà modo di rimarginare, ma immagino che le possibilità ci siano, nonostante io abbia visto i dirigenti molto decisi".