Lazio - Sassuolo, torna la vittoria dopo il derby: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it - PHOTOGALLERY

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la delusione del derby della Capitale, la Lazio torna alla vittoria. E lo fa all'Olimpico contro il Sassuolo di Dionisi, imbattuto da sei gare. La gara viene sbloccata da Lazzari, a cui fa seguito il gol di Milinkovic, sotto la lente d'ingradimento del Var per qualche minuto per una presunta posizione di off-side. Alla fine la rete viene convalidata e il Sergente può festeggiare. Nell'extra-time arriva l'unica marcatura dei neroverdi, siglata da Traoré. Al triplice fischio, il risultato sul tabellone è 2-1. I biancocelesti si rialzano e raggiungono quota 52 in classifica, al quinto posto in attesa delle gare in programma domani. Di seguito, gli scatti de Lalaziosiamonoi.it.

