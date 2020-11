Lazio, scatti e scivolate: Inzaghi si allena con la squadra... e non si risparmia - VD

Questa mattina a Formello è andata in scena l'ultima seduta d'allenamento della settimana. I calciatori della Lazio, in attesa di ritrovare i compagni ora impegnati in Nazionale, si sono ritrovati agli ordini dello staff tecnico per il lavoro quotidiano. A testimoniarlo le immagini pubblicate dal club sul proprio profilo Twitter, in cui si nota un Simone Inzaghi in ottima forma. Scatti, scivolate e assist: l'allenatore biancoceleste è tornato a vestire i panni del calciatore...e non si è risparmiato.

🤩 Indicazioni, scatti, scivolate e assist...

L'allenamento di oggi della squadra e, soprattutto, di mister #Inzaghi pic.twitter.com/YnYJohiW2n — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 14, 2020

