Lazio, Sconcerti: "Sono contento per Sarri. Contro la Juventus..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince la seconda partita per 1-0 e si conferma una squadra solida, cinica e in grado di portarsi a casa anche quelle sfide più ostiche e complesse. La squadra di Sarri, con la vittoria contro il Monza, si lancia così verso l'ultima partita dell'anno, quella dell'Allianz Stadium contro la Juventus, passaggio importante per l'obiettivo Champions League. Sia sulla sfida di ieri che su quella di domenica prossima, si è espresso il noto giornalista Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio:

"Lazio più cinica? Anche con Inzaghi aveva qualità e partiva più chiusa. Sarri è molto più lineare, ci sono momenti in cui la palla correa cento all'ora e la qualità di un giocatore così rende il massimo. Credo che dal punto di vista del gioco la Lazio è meglio della Juve, ma la Juve si adatta e poi ti fa male perché ha le sue differenze individuali forti. E quando ti sembra di avere la partita in mano, la Juve può prenderserla".

JUVENTUS - LAZIO - "Non credo sarà uno 0-0 scritto, anzi sarà una bella partita, in cui i destini si muovono. Tutte e due cercheranno di vincere, non è il momento di fermarsi. Vedremo come andrà. Sono contento per la Lazio che si è ripresa, contento più per Sarri. La Juventus però sta crescendo. Ieri ha giocato una brutta partita ma sta crescendo come concetto di squadra. E' una squadra che ora cerca il risultato. Azzardo un'idea, un giocatore molto importante nella Juve è Cuadrado. E' un giocatore di una classe diversa, quando danza troppo sul campo la Juve perde molto. Avanzato a centrocampo non deve più coprire a tutta fascia e può ritrovare brillantezza. E' ancora il fantasista della Juve. Nella Lazio i giocatori fondamentali sono Cataldi, la nuova robustezza della difesa deriva da lui. E poi c'è Milinkovic-Savic".