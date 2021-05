Lazio, sei anni fa il poker al Napoli per la Champions League - VIDEO

Quest'anno la Lazio è tornata a giocare la Champions League dopo 14 anni, ma ci andò andata molto vicina nel 2015 quando la squadra allenata da Pioli riuscì a conquistare i preliminari della massima competizione europea. Decisiva fu la vittoria sul Napoli per 2-4 al San Paolo il 31 maggio, sei anni fa oggi. Parolo, Candreva, Onazi e Klose riuscirono a trafiggere la difesa partenopea facendo sognare tuttu. La squadra tornò di corsa a Roma quella notte per festeggiare insieme ai tifosi nel centro sportivo. La società ha pubblicato oggi un video sui canali social per ricordare quei momenti.