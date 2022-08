Lazio, "Semplicemente Ciro Immobile": il club ricorda il gol al Napoli - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 18 agosto di quattro anni fa la Lazio affrontò il Napoli all'Olimpico. Una gara intensa che si concluse con la sconfitta dei biancocelesti, un grande rammarico per la squadra allora guidata da Simone Inzaghi. Nonostante il risultato amaro però, ciò che resterà nella mente dei tifosi e degli amanti del calcio è senza dubbio la rete, l'unica del match per le aquile, siglata da Ciro Immobile. Ci aveva messo lo zampino, come sempre, nella speranza di portare a casa i tre punti, realizzando qualcosa di incredibile. La società tramite i canali social ufficiali ha voluto ricordare quel momento con un video, accompagnato dalla didascalia: "Semplicemente Ciro Immobile"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE