Lazio, Sensibile su Acerbi: "Un esempio che vorrei portare ai bambini"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Pasquale Sensibile ha parlato anche di Francesco Acerbi. Il direttore sportivo di P&P Sport Management ha speso per il difensore della Lazio parole di grande stima: "Vorrei portarlo come esempio ai bambini, è un ragazzo che ha fatto la gavetta sin dai tempi del Pavia, della Reggina. A Reggio lo allenava Atzori e mi ha sempre parlato di un'intelligenza notevole, che ora tocco con mano. La vita l'ha messo davanti ad esperienze notevoli e ha vinto, il suo percorso è coerente con chi si sacrifica e ha volontà di mettersi in discussione. Si vede da come approccia ogni partita: è sempre lì, applicato e leader, contagioso verso i suoi compagni. Chi incrocia il suo sguardo riceve il messaggio del comandante".

