Lazio, senti Candreva: "Prima Lotito era presente. Dispiace che non si faccia mai il passo in avanti"

Nelle scorse ore l'ex biancoceleste Antonio Candreva è stato ospite del podcast Calcio Selvaggio e ha avuto modo di dire la sua sulla Lazio, squadra a cui è rimasto legatissimo, come si evince anche dalle sue parole. Ecco cosa ha detto l'ex centrocampista, ritiratosi dal calcio professionistico pochi mesi fa:

"Come era il presidente Lotito? Io l'ho conosciuto quando ancora non era senatore. Prima era presente, lo vedevi: quando le cose non andavano bene ti puniva con i ritiri, non ti faceva andare a casa. Si faceva sentire. Dispiace che una squadra con una storia così importante come la Lazio non faccia mai quel passo in avanti che tutti sperano. Ieri (domenica, ndr) sera ero allo stadio, 40mila persone, ultima di campionato... dispiace mandarli a casa con quella prestazione".

