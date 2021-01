Lazio, Siviglia: "Il derby è un nuovo inizio. In difesa manca qualcosa..."

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’ex difensore Sebastiano Siviglia ha fatto il punto della situazione in casa Lazio: "I biancocelesti hanno sofferto per un periodo le fatiche in Champions. Ci sono state partite non giocate al massimo, però quando ha recuperato le energie ha ritrovato la vittoria".

INZAGHI - "Sta facendo molto bene. Ha portato avanti ottimi risultati cogliendo un’opportunità. Qualche anno fa sembrava orientato ad andare alla Salernitana, è cambiato tutto in una notte. E da quattro anni sta facendo grandi cose con la Lazio".

DERBY - "Un nuovo inizio. Un’iniezione di fiducia. Penso che nella vittoria della Lazio, al di là di come l’abbia giocata la squadra, ci sia di mezzo la poca qualità con cui la Roma ha affrontato la partita".

CALCIOMERCATO - "Bisognerà capire lo stato di forma di Lulic. Ci vorrà del tempo. C’è stata la défaillance di Luis Felipe. Forse manca qualcosa in difesa, l’unico punto dove si potrebbe pensare di fare qualcosa".

