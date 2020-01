Lazio, Sky propone uno speciale sui 120 anni: tutte le info

Si intitola "Piazza della Libertà", ed è lo speciale di Sky per celebrare i 120 anni dalla nascita della Lazio. Tra le tante iniziative in atto per la data del 9 gennaio, c'è anche quella della nota emittente televisiva, che andrà in onda alle 20.30 del giorno della ricorrenza, e sarà disponibile successivamente sulla piattaforma on demand a partire dalla mezzanotte del giorno successivo. All'interno le voci dei campioni di tutte le generazioni, tra le quali anche quelli dei due scudetti, oltre a una frase del generale Vaccaro doppiata da Pino Insegno.

