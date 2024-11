Lazio, sondaggio per Quintero: l'ex Pescara è un obiettivo per gennaio

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Sondaggio per Juan Ferdinando Quintero del Racing Club da parte della Lazio. Secondo quanto raccolto da TMW, i biancocelesti avrebbero preso informazioni sul fantasista colombiano classe 1993. L'ex tra le tante del Pescara (2012-2013), protagonista nella semifinale di ritorno di Copa Sudamericana contro il Corinthians, è un obiettivo di Lotito per il mercato di gennaio.

Racing Club in finale di Copa Sudamericana nel segno di Quintero

Dopo il 2-2 dell'andata, nella concitata semifinale di ritorno di Copa Sudamericana il Racing ha iniziato in salita con il gol di Yuri Alberto dopo appena sei minuti. Tuttavia, nel corso del primo tempo, la Academia ha saputo rimboccarsi le maniche, ribaltando la situazione con una doppietta di un ispiratissimo Quintero. Il Corinthians di Depay non è riuscito a controsorpassare gli argentini e alla fine si sono rassegnati al 2-1 finale. Una finale internazionale per il Racing che mancava da oltre 30 anni. Il 23 novembre a Asunción giocherà per la gloria in finale contro i brasiliani del Cruzeiro. Interrotto, almeno per il momento, il dominio brasiliano nelle competizioni continentali.

