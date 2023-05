Lazio, sorpasso all'Inter e non solo: la differenza reti...

La Lazio vede la Champions League. La vittoria sul campo dell'Udinese rilancia i biancocelesti che ora sono terzi, ma potrebbero scalare in seconda piazza qualora la Juventus dovesse essere penalizzata. Un successo fondamentale per la squadra di Sarri che ha superato l'Inter che è caduta sul campo del Napoli. Le aquile hanno ora due punti di vantaggio sui meneghini e non solo. Gli scontri diretti sono in parità con le vittorie per 3-1 di entrambe le squadre all'Olimpico e a San Siro. In caso di arrivo a pari punti sarà la differenza reti generale a stabilire chi sarà davanti. L'Inter nelle ultime giornate aveva staccato pesantemente i biancocelesti, ma i risultati odierni hanno riportato in equilibrio la situazione con entrambe a +27. In questo caso deciderà il miglior attacco generale, statistica che premia ancora i lombardi che hanno segnato 67 gol contro i 55 di Immobile e compagni.