Lazio, Sorrentino: "Paragono Immobile a CR7 e Lukaku. Su Inzaghi..."

L'ex portiere del Chievo Stefano Sorrentino, con una breve parentesi nelle giovanili della Lazio, ha parlato a Sky Sport dell'amico Immobile: "Ciro non lo scopriamo sicuramente adesso. Sono tanti anni che ha numeri incredibili, è l'attaccante della Nazionale italiana, poi io nutro un certo affetto perché siamo amici ed è un ragazzo semplice che si fa voler bene. A persone così si augura tutto il bene possibile. Immobile sta dimostrando anno dopo anno, domenica dopo domenica, di essere paragonato a Ronaldo e Lukaku". Sulle possibilità Scudetto della Lazio: "Col fatto che non fanno le coppe non ha bisogno di una rosa ampia ed è un punto a favore. Fossi in Inzaghi sarei contento se la società mi facesse un regalino, però la squadra ha un profilo basso, senza campionissimi o nomi particolari, e non va bene andare a rompere un equilibrio del genere. Inzaghi ha creato un gruppo molto compatto e lineare e metterci dentro qualcuno non è semplice".

