Lazio, Sorrentino: "Strakosha talento interessante, con Reina..."

E' lotta tra i due. Nella Lazio le gerarchie in porta sono cambiate di nuovo. Con l'arrivo di Reina in biancoceleste, Strakosha ha perso la maglia da titolare in campionato. Solo tra sforzi, sacrifici e tanta dedizione l’albanese è riuscito a spuntarla verso la fine di questo primo spezzone. Ad intervenire in merito a questa situazione è Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A in un'intervista rilasciata a gazzetta.it. Queste le sue parole: “Reina è fortissimo, con tante partite e tanti trofei vinti. Averne di figure come lui in uno spogliatoio, fanno la fortuna di una società. Strakosha per me è uno dei talenti più interessanti, che ha subìto l’arrivo dello spagnolo”.